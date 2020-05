Fransk soldat dræbt i kamp med jihadister i Mali

- Den forreste enhed blev angrebet på tæt hold og svarede igen ved at uskadeliggøre to jihadister, oplyses det.

En fransk soldat blev såret i aktionen og blev med helikopter evakueret til et lægecenter, men det lykkedes ikke at redde hans liv.

Fredag døde en anden legionær fra samme regiment som følge af skader, han havde pådraget sig 23. april.

Med det seneste dødsfald er 43 franske soldater blevet dræbt i Sahel-regionen, siden Frankrig indsatte soldater i området 2013 for at bistå lokale styrker i kampen mod militante islamister.

Sahel-regionen beskriver et langt bælte, der strækker sig tværs over Afrika fra Atlanterhavet i vest til Det Røde Hav mod øst. Det ligger mellem Sahara i nord og savanneområder og Sudan mod syd.

Frankrig har omkring 4500 soldater udstationeret i regionen, hvor der er flere tidligere franske kolonier.

Den franske indsats i området dækker over Mali og fire andre lande.

Islamistiske grupper indledte i 2012 et oprør, som har kostet tusindvis af mennesker livet i Mali. Trods den militære bistand fra Frankrig har det vist sig vanskeligt at få kontrol over de militante oprørsgrupper.

Fra Mali har den væbnede konflikt spredt sig til Burkina Faso og Niger. Siden begyndelsen af dette år har Frankrig intensiveret den militære indsats og dræbt snesevis af jihadister.