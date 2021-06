Fransk regionalvalg kan styrke Le Pen

Problemer med integration var dråben, der fik bægeret til at flyde over for pensionisten. I forvejen var han bekymret for kriminalitet og mangel på jobmuligheder til de unge.

Abdel Denfer har altid stemt på det franske socialistparti. Men ved søndagens regionalvalg bliver det Marine Le Pen og hendes parti, National Samling, der får hans stemme.

- Nu er det nok med at være den region, der har den højeste arbejdsløshed, og med aldrig at blive hørt, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

Regionen Hauts-de-France, hvor han bor, er en af de fem regioner, hvor kandidater fra National Samling klarer sig godt i meningsmålingerne op til søndagens valg.

Frankrigs regionale valg kan ses som en strømpil forud for præsidentvalget i april næste år.

- Hvis Marine Le Pen og National Samling får en eller to regioner at råde over, styrker det yderligere hendes legitimitet, siger Kirsten Biering, der er seniorrådgiver ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og tidligere dansk ambassadør i Frankrig.

Le Pen skal dog fortsat bevise over for franskmændene, om hun og partiet overhovedet kan regere.

- Jo mere man får fodfæste, jo mere bliver man legitimeret. I 2017 mødtes Le Pen med Macron i præsidentvalgkampen og stod svagere i de store politiske debatter. Nu kan hun komme til at stå politisk stærkere.

Frankrig er splittet, også i spørgsmålet om indvandring. Det er et af de store politiske temaer, efter at landet har været udsat for en række islamistiske terrorangreb i de seneste år.

Både til højre og venstre i politik er der en del vælgere, der hellere vil se Le Pen komme til magten end Macron, siger Kirsten Biering.

- Der er en modstrøm af enorm modvilje mod manden. Det er mere hans facon end hans politik. Han bliver set som en arrogant type, der fører sig frem. Han bliver en lynafleder for al utilfredshed, fortæller hun.

I Lille, der er hovedby i Hauts-de-France, fortæller flere unge, at mange af deres jævnaldrende ser Marine Le Pen som en mere seriøs kandidat end tidligere. Denne gang ventes mange unge at stemme på hendes parti.

- Jeg er ikke enig i højrefløjens synspunkter. Og det skræmmer mig, at deres idéer er ved at vinde fodfæste her, siger den 19-årige studerende Marieke Vandermeersch til Reuters.

Le Pens vælgere ser indvandring som det store tema, siger Henrik Prebensen, lektor i fransk ved Københavns Universitet.

- Marine Le Pen indledte en afdiabolisering af sit parti, og med et vist held, for hun er blevet mere acceptabel for de fleste franskmænd. Hendes hovedbudskab, som er indvandring, har fået en stærkere placering i folks bevidsthed.

De seneste meningsmålinger peger i retning af, at Le Pen og hendes parti kan få 26 procent af stemmerne i regionen.

Det bringer dem dog ikke nødvendigvis til magten. Hvis det kommer til en anden valgrunde, kan andre partier og kandidater danne alliancer i et forsøg på at snuppe valgsejren.