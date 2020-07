Fransk politi undersøger om brand i katedral var påsat

Flere end 60 brandfolk blev indsat i kampen mod flammerne. Omkring klokken ti lørdag formiddag var branden under kontrol.

Lørdag omkring middagstid oplyser anklager Pierre Sennes, at branden brød ud "tre forskellige steder" i katedralen.

- En efterforskning af mulig brandstiftelse er igangsat. Der kan endnu ikke drages konklusioner, fordi vi har en stor efterforskning foran os, som kan bringe nye elementer i spil, siger han.

Branden har fuldstændigt ødelagt katedralens orgel. Derudover er den platform, som orglet står på, blevet meget ustabil og er i fare for at kollapse.

Et af de tre steder, som branden er brudt ud, er i nærheden af orglet. Derudover er branden brudt ud to andre steder i kirkeskibet. Det oplyser politiet til den franske tv-station BFM.

Katedralen ved navn Saint-Pierre-et-Saint-Paul er en af de største gotiske katedraler i Frankrig.

Opførelsen af katedralen blev påbegyndt i 1434. Det tog dog 457 år, før bygningen endelig stod færdig i 1891.

Siden da er Saint-Pierre-et-Saint-Paul flere gange blevet ramt af brand og ødelæggelse.

Under Anden Verdenskrig blev bygningen bombet, og i 1972 blev kirkens tag ødelagt af en voldsom brand.

Lørdagens brand i Nantes kommer, lidt over et år efter at katedralen Notre Dame i Paris blev ramt af en voldsom brand, som ødelagde kirkens ikoniske spir.

Ødelæggelserne i Saint-Pierre-et-Saint-Paul er dog langt fra så omfattende, som ødelæggelserne af Notre Dame, oplyser brandvæsenet.