Fransk politi jagter bilist bag påkørsel af soldater

Et par franske soldater måtte torsdag morgen springe for livet, da en bil forsøgte at påkøre dem, mens de var på løbetur ved en kaserne nær byen Grenoble i de franske alper.

Nyhedsbureauet citerer desuden en anonym "sikkerhedskilde" for, at bilisten skal være en af to anholdte senere torsdag i Grenoble. Andre anonyme kilder har ifølge AFP sået tvivl om den oplysning.

Det er ikke oplyst, hvorfor politiet skulle tro, at de to anholdte havde forbindelse til den forsøgte påkørsel.

Ingen af soldaterne kom til skade.

- En person forsøgte at køre to soldater ned, siger en anonym kilde til nyhedsbureauet Reuters.

Kilden tilføjer, at motivet bag påkørslen er ukendt.

- I lyset af tidligere hændelser bliver det taget meget alvorligt, siger kilden.

En anden kilde siger til det franske nyhedsbureau AFP, at manden efterfølgende råbte ukvemsord efter en anden gruppe soldater, inden han kørte derfra i høj fart.

Frankrig er i forhøjet alarmberedskab efter en række angreb inden for det seneste års tid.

Fredag dræbte en 25-årig mand fire mennesker i det sydvestlige Frankrig.

Først skød og dræbte han en person under en bilkapring i byen Carcassonne, og derpå mistede tre personer livet i forbindelse med, at manden tog gidsler i et supermarked i den nærliggende by Trèbes.

Den 25-årige gerningsmand havde udtrykt sympatier for den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat.