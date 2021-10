Fransk minister kalder polsk afgørelse et angreb på EU

Han kalder den polske domstols afgørelse "meget alvorlig" og mener, at det øger risikoen for, at Polen forlader EU.

Det er et angreb på EU, når Polens øverste domstol sætter polsk lovgivning over EU-love.

- Jeg ønsker ikke et farvel til Polen, siger han.

Polens øverste domstol, forfatningsdomstolen, afsagde torsdag dom i en sag, der ventes at puste yderligere til ilden i det i forvejen hårdt prøvede forhold mellem EU og Polen.

Domstolen meddelte, at visse dele af EU's lovgivning er "uforenelige" med Polens forfatning.

Det betyder de facto, at Polen ifølge forfatningsdomstolen ikke nødvendigvis behøver at følge afgørelser fra EU's øverste domstol, EU-Domstolen.

Flere domme fra EU-Domstolen, blandt andet angående Polens retssystem, er i nyere tid gået imod Polen.

EU-Domstolen har krævet, at Polen skulle rette ind. Men det behøver Polen altså ikke i alle tilfælde, mener landets øverste domstol.

Polen og landets konservative regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS), har i en lang række sager været på kant med resten af EU.

Og det var partiet, der bad forfatningsdomstolen om at forholde sig til, om Polens forfatning har forrang over EU-afgørelser.

Den franske europaminister mener, at regeringspartiet bærer en stor del af skylden for udviklingen.

- Det er et angreb på EU af en domstol, som var modelleret af den polske regering.

- Det er ikke et teknisk eller lovgivningsmæssigt spørgsmål. Det er et politisk spørgsmål, som tilføjer til den lange liste af provokationer rettet mod EU, siger Clement Beaune.

Efter afgørelsen fra den polske domstol reagerede EU-Kommissionen straks ved at understrege, hvilke principper der er gældende i EU.

- EU-lov har forrang over national lov.

- Alle afgørelser fra EU-Domstolen er bindende for alle myndigheder i medlemslande, herunder for nationale domstole, hedder det i en erklæring.

I erklæringen lyder det videre, at Kommissionen vil analysere beslutningen og derefter tage stilling til de næste skridt i sagen. Det bliver videre fremhævet, at EU-Kommissionen ikke vil tøve med at gøre brug af sin magt.

Der har i EU-sammenhæng længe været snak om, hvorvidt EU-Kommissionen vil gøre brug af et nyt værktøj over for Polen.

Det gør det muligt at tilbageholde udbetalingen af EU-midler til medlemslande, som ikke følger retsstatsprincipper.