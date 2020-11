Fransk luftangreb dræber 50 militante islamister i Mali

Franske styrker har ved et luftangreb i det centrale Mali dræbt over 50 al-Qaeda-relaterede islamister.

I grænseområdet forsøger regeringstropper at bekæmpe en genopblussen af militant islamisme.

- 30. oktober udførte Barkhane-styrken en operation, som neutraliserede mere end 50 jihadister og førte til beslaglæggelsen af våben og materiel, oplyser Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly.

Hun tilføjer, at omkring 30 motorcykler blev ødelagt.

Parly forklarer, at angrebet blev påbegyndt, efter at en drone opdagede en "meget stor" motorcykelkaravane i området.

Da karavanen rykkede ind under en gruppe træer for at undgå at blive overvåget, sendte franske styrker to jagerfly og en drone ind, som beskød karavanen med missiler.

Talsmand for Malis militær Frederic Barbry siger, at "fire terrorister er taget til fange".

Han fortæller videre, at der blev fundet sprængstof og et bombebælte hos gruppen, som ifølge ham var klar til "et angreb på en position i regionen".

Barbry fortæller også, at der er en anden operation i gang. Den har Islamisk Stat i Storsahara (ISGS) som mål.

I den operation indgår i alt 3000 soldater, og der ventes en status i de kommende dage.

Tusindvis af civile og soldater er i de seneste år blevet dræbt under voldelige konflikter i Sahel-regionen. Volden begyndte i Mali i 2012 og spredte sig efterfølgende til nabolandene Burkina Faso og Niger.

Store dele af Mali står i praksis uden for regeringens kontrol.

Frustration over den tilsyneladende endeløse konflikt bidrog til store demonstrationer tidligere i år, som kulminerede, da præsident Ibrahim Boubacar Keita blev afsat ved et militærkup.