Fransk firma får skyld for hundredvis af slankepille-dødsfald

Den franske lægemiddelgigant Servier er mandag blevet kendt skyldig i uagtsomt manddrab og svindel under skærpede omstændigheder i en omfattende sag om slankemidlet Mediator.

Mediator blev lanceret i 1976 som et slankemiddel til diabetikere. Efter 33 år på gaden blev det i 2009 fjernet, fordi der var bekymringer om, at det kunne føre til alvorlige hjerteproblemer og i sidste ende dødsfald.

Allerede et årti før midlet blev fjernet fra det franske marked, var de første bekymringer om mulige bivirkninger blevet rejst, skriver AFP.

Sagen har udgjort en af Frankrigs største sundhedsskandaler i nyere tid.

Mandag er der faldet dom i sagen, og her vurderer en fransk domstol altså, at selskabet bag midlet kan stilles til ansvar for hundredvis af dødsfald.

Servier har i forvejen indgået forlig med tusindvis af personer. I alt løber forligene op i en samlet værdi på 200 millioner euro, oplyser Servier.

I løbet af retssagen mod selskabet har flere personer, der har taget midlet, udtalt sig om, hvordan det har påvirket dem.

- Det blev fortalt, at midlet skulle være helt ekstraordinært. Jeg tabte ti kilo den første måned, siger en kvinde ved navn Stephanie.

Hun tog Mediator i tre år, før hun fik diagnosticeret hjerteproblemer i 2009.

Selv om Mediator oprindeligt blev udviklet til diabetikere, så blev det i årenes løb i vid udstrækning også givet til raske personer som slankemiddel.

Ifølge det franske sundhedsministerium er mindst 500 personer døde af hjertekomplikationer på grund af det aktive stof i Mediator.

Frankrigs lægemiddelstyrelse er mandag blevet idømt en bøde på 303.000 euro for sin rolle i sagen. Det skriver den franske tv-station BFM.

Serviers tidligere vicechef er desuden blevet idømt en betinget fængselsstraf på fire år. Selskabet har fået en bøde på 2,7 millioner euro.