Fransk enke sagsøger Boeing for 276 millioner dollar

En fransk kvinde, hvis mand i marts døde i et flystyrt med et Boeing 737 MAX-fly, har sagsøgt den store flyproducent for 276 millioner dollar - svarende til omkring 1,85 milliarder kroner.

I alt 157 mennesker mistede livet i styrtet med et fly fra Ethiopian Airlines i Ethiopien den 10. marts.

Styrtet skete, under et halvt år efter at et andet Boeing 737 MAX-fly fra Lion Air forulykkede. Det var i slutningen af oktober sidste år i Indonesien, og dengang omkom i alt 189 personer.

Den franske enke Nadege Dubois-Seex, hvis mand, Jonathan Seex, døde i det etiopiske flystyrt, sagsøgte Boeing mandag.

Ifølge kvindens sagsanlæg forsømte Boeing at informere sine piloter ordentligt om risikoen ved en særlig software i Boeing 737 MAX-flyene.

Andre familier har også tidligere lagt sag an mod Boeing.

Flyproducenten erkendte for få dage siden for første gang, at der har været fejl i software, der har forbindelse til 737 MAX-fly.

Ifølge Boeing har den software, som piloterne bruger til at træne manøvreringen af 737 MAX-fly, ikke formået at simulere de flyveforhold, som minder om dem ved de to styrt.

Nye ændringer vil dog "forbedre simulationen", lyder det fra Boeing.

Det er en ændring i 737 MAX-flyenes advarselssystem, som menes at være årsag til de to ulykker.

Advarselssystemet var designet til at advare piloter, hvis en af flyets sensorer leverede mangelfulde eller fejlagtige data til cockpittet om flyets hældning.

Men Boeing oplyste i begyndelsen af maj, at man måneder inden flyets debut i 2017 vidste, at advarselssystemet kun virkede, hvis man installerede en indtil nu valgfri funktion.

Boeing understregede dog i udtalelsen, at ændringen ikke havde udgjort en selvstændig sikkerhedsrisiko.