Fransk eks-sundhedsminister undersøges for pandemi-svigt

I en af de første sager af sin slags undersøges eksminister formelt for at have "sat andres liv i fare".

Den tidligere franske sundhedsminister Agnès Buzyn er formelt under undersøgelse for sin håndtering af coronapandemien.

Det skriver BBC lørdag.

Sagen er en af de første i verden, hvor det juridiske ansvar hos en højtstående offentlig figur i forbindelse med pandemien bliver prøvet.

Agnès Buzyn forlod posten som sundhedsminister i den franske regering i februar 2020.

En anklager ved en særlig domstol, der undersøger ureglementeret adfærd blandt ministre, mener nu, at der er grundlag for formelt at undersøge Buzyn for at have "sat andres liv i fare".

Buzyn har mødt kritik for flere udtalelser tidligt i pandemien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP sagde hun blandt andet i januar 2020, at der "praktisk talt ingen risiko" var for, at covid-19 spredte sig fra Wuhan til Frankrig.

Hun sagde også, at "risikoen for spredning af coronavirus i befolkningen er meget lille".

At være under formel undersøgelse er kun et første skridt i det juridiske forløb.

Republikkens domstol, der blev oprettet i 1993 og er en kontroversiel institution, beslutter således senere, om sagen skal droppes eller for retten.

Ved en høring fredag sagde den 58-årige tidligere minister, at hun bød muligheden for at forklare sig velkommen. Hun glædede sig til "at få fastslået, hvad der er sandheden", lød det blandt andet.

Buzyn-sagen kan ifølge AFP blive et problem for præsident Emmanuel Macron frem mod det franske præsidentvalg i april næste år. Her ventes coronahåndteringen at være blandt de fremtrædende emner.

Domstolen er dog også af kritikere blevet beskyldt for at bevæge sig ind på et område, der i højere grad handler om politik end jura.

Ifølge Johns Hopkins University har der været knap syv millioner smittetilfælde i Frankrig i løbet af pandemien.

Der har været lidt over 116.000 coronarelaterede dødsfald i landet.