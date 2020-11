Fransk domstol genoptager korruptionssag mod Sarkozy

Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy var torsdag tilbage i en retssal i Paris, efter at korruptionssagen mod ham kortvarigt blev suspenderet tidligere på ugen.

Men torsdag er retten kommet frem til, at sagen kan genoptages.

En af Sarkozys medtiltalte havde bedt om udskydelse, fordi han frygter coronasmitte og er i risikogruppen på grund af en hjertelidelse.

Men domstolen har afgjort, at sagen kan fortsætte. Den genoptages mandag.

Sarkozy, der var klædt i sort habit og slips, udtalte sig ikke, da han ankom til retten torsdag.

Den tidligere franske præsident er anklaget for magtmisbrug og bestikkelse af en dommer.

Det er første gang, at en tidligere fransk præsident er tiltalt ved en domstol for så alvorlige anklager.

Hvis Sarkozy og hans medtiltalte kendes skyldig, risikerer de hver især op til ti års fængsel.

Sagen er bare en af flere kriminalefterforskninger, der risikerer at kaste tunge skygger over hans årtier lange politiske karriere.

Anklagen lyder, at Sarkozy forsøgte at sikre dommeren Gilbert Azibert et prestigefyldt og velbetalt job ved en domstol i Monaco.

Til gengæld skal den tidligere præsident have bedt om hemmeligstemplet information om en undersøgelse af ham selv.

Sarkozy afviser anklagerne.- Jeg er ingen skurk, fastholdt han for nylig i et interview med tv-stationen BFMTV.

Efterforskere kom på spor af korruptionssagen efter at have aflyttet telefonsamtaler mellem Sarkozy og hans advokat Thierry Herzog.

Thierry Herzog Gilbert Azibert er også anklaget i den sag, der nu er indledt.

Sagen er berammet til at vare frem til 10. december.

65-årige Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012.

/ritzau/dpa