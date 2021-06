Fransk domstol forbyder limfælder mod sangfugle

Praksissen med at fange sangfugle ved at komme klæbemidler på grene, fordømmes som barbarisk af fugleelskere og er forbudt i EU.

Frankrigs højeste administrative appeldomstol siger i en kendelse mandag, at det er ulovligt at fange sangfugle ved hjælp af limpinde.

Domstolen i Paris siger, at der nu vil blive nedlagt et direkte forbud mod denne kontroversielle form for jagt, der har været tradition for i visse dele af landet.

Afgørelsen kommer, efter at EU-Domstolen i marts fastslog i en afgørelse, at de såkaldte lim-fælder forårsager "uoprettelige skader" på de drosler og solsorte, som fanges.

De fangede fugle lokkes ofte til ved, at andre fugle i bur sættes nær limfælderne. Jægere siger, at de senere fjerner klæbemidlet fra fuglene, som ofte sættes fri igen.

Men ifølge kritikere fører teknikken til, at mange forskellige arter af fugle bliver fanget. De bliver ofte såret - blandt andet ved at få fjer revet af.

Frankrig er det sidste af EU-landene, som stadig har haft tilladt de omstridte fælder for en årlig kvote på 42.000 fugle - overvejende i Sydfrankrig.

Præsident Emmanuel Macron suspenderede jagten i august sidste år i henhold til EU-bestemmelserne, men jagtformen blev ikke direkte forbudt.

To dyreværnsgrupper har ført kampagne mod det franske miljøministerium, som er blevet beskyldt for at dække over grusomheder mod dyr.

Ifølge aktivister dør der hvert år 150.000 fugle i Frankrig som følge af omstridte jagtformer som limfælder og net på et tidspunkt, hvor bestandene af fugle i Europa er i frit fald.