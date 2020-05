Fransk domstol afviser at løslade rwandisk folkedrabsmistænkt

Indtil for blot to uger siden var han Rwandas mest eftersøgte mand efter et kvart århundrede på flugt.

Nu står den 84-årige rwander på anklagebænken i Paris mistænkt for at have finansieret de militser i Rwanda, der i 1994 stod bag massakren på 800.000 mennesker.

Félicien Kabuga blev anholdt uden for sit hjem i Paris den 16. maj. Han havde i årevis levet under aliasset Antoine Tounga.

Onsdag afviste en domstol i Paris hans anmodning om at blive løsladt mod kaution. Anklagemyndigheden mener, at der er en stor risiko for, at han vil flygte igen.

- Jeg beder om at blive løsladt, fordi jeg er meget syg, argumenterede Kabuga fra sin kørestol.

- Han er ude af stand til at udføre enhver handling, der kræves i det daglige liv, tilføjede Félicien Kabugas advokat, Laurent Bayon.

Han opfordrede domstolen til at udvise "medmenneskelighed".

Félicien Kabuga, der engang var en af Rwandas rigeste mænd, anklages for at have finansieret den berygtede Interahamwe-milits.

Den udførte massakrer, samt radiostationen Radio Télévision Libre des Mille Collines, der tilskyndede folkedrabet på tutsierne fra april til juli 1994.

Han menes at have brugt sin rigdom og indflydelse til at kanalisere penge til militsgrupper som formand for fonden Fonds de Défense Nationale (FDN).

Omkring 800.000 mennesker - hovedsageligt tutsier, men også moderate hutuer - blev dræbt af ekstremistiske hutuer i løbet af 100 dage i 1994.

I 1997 blev Félicien Kabuga tiltalt for syv anklagepunkte, herunder folkedrab, af FN's Internationale Straffedomstol for Rwanda.

Domstolen med hovedsæde i Arusha, Tanzania, blev formelt lukket i 2015, og opgaverne blev flyttet til FN-tribunalet MICT i Haag

Domstolen i Paris skal den 3. juni afgøre, hvorvidt Félicien Kabuga skal overdrages til MICT.

Desuden er Rwandas tidligere forsvarsminister Augustin Bizimana og topmilitærmand Protais Mpiranya eftersøgt for folkedrabet.

Den fransk-rwandiske hotelchauffør Claude Muhayimana skal for retten i Paris til februar næste år. Han er anklaget for at have transporteret hutu-militsmænd til steder, hvor massakrer blev udført.