Fransk designer bag Hepburns berømte sorte kjole er død

Han er blandt andet kendt for at have designet en stor del af skuespiller og stilikon Audrey Hepburns personlige og professionelle garderobe.

Han har desuden designet tøj for Jackie Kennedy, som var gift med den amerikanske præsident John F. Kennedy.

Blandt andre John Galliano og Alexander McQueen har været chefdesignere for modehuset, hvor en misforståelse for alvor satte gang i tingene i starten af 1950'erne.

Den unge designer havde startet sit eget modehus, da Audrey Hepburn opsøgte huset.

I den tro, at det var den på den tid mere kendte og feterede skuespiller Katharine Hepburn, sagde Givenchy ja til at mødes med divaen.

Da Audrey i stedet dukkede op, blev hun sendt hen for at se på tøjet i hans gamle kollektion for at se, om der noget hun kunne bruge til sin rolle som Sabrina i filmen af samme navn.

Den "forkerte" Hepburn skyndte sig at prøve flere af kjolerne. Og da Givenchy så hende i dem, blev det starten på et livslangt venskab og partnerskab udi mode.

Kjolerne passede hendes skikkelse perfekt, og i årerne der fulgte - og frem til hendes død i 1993 - var det altid Givenchy, der designede kjoler til Audrey Hepburn - hun blev hans muse.

For mere end et årti siden blev hendes absolut mest kendte kjole "den lille sorte" solgt for 4,5 millioner kroner, som gik til fattige børn i Indien. Audrey Hepburn bar kjolen i den romantiske komedie "Breakfast at Tiffany's" fra 1961.

Kvinder har altid gået i sort, men den sorte aftenkjoles popularitet slog for alvor igennem takket være den franske designer Coco Chanel i 1920'erne, og Givenchy revitaliserede den i sådan en grad, at den skrev modehistorie.

Ud over Audrey Hepburn, havde Givenchy en række divaer på kundelisten som Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Greta Garbo samt Grace Kelly.

Det var Givenchy, der designede den kjole, som Jackie Kennedy bar til sin mands begravelse i 1963.