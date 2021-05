Fransk-britisk fiskestrid optrappet ved Jersey

To franske patruljebåde er torsdag blevet sendt til farvandet omkring kanaløen Jersey, som står centralt i en eskalerende strid om fiskerettigheder mellem Storbritannien og Frankrig. Det skriver AFP. Over 50 franske fiskefartøjer er i farvandet for at protesteret mod fiskerettighederne, oplyser de maritime myndigheder i Frankrig.

Foto: Sameer Al-Doumy/Ritzau Scanpix