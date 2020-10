Fransk avis er truet efter at have bragt profettegning

Avisen havde søndag genoptrykt en tidligere satirisk tegning af profeten fra magasinet Charlie Hebdo. Det var for at skabe fokus på faren fra islamiske ekstremister efter drabet i sidste uge på den franske lærer Samuel Paty.

Journalisten Christophe Herigault fra La Nouvelle Republique siger til tv-stationen BFM, at mens det store flertal reagerer positivt på søndagens forside som et forsvar for ytringsfrihed og demokrati, så er der et lille mindretal, som har reageret med trusler mod avisen.

- Der er fremsat fire eller fem trusler - fortrinsvis på Facebook. Det har fået os til at anmelde det, hvilket er en principiel beslutning, siger Herigault til BFM.

Paty blev halshugget ved højlys dag uden for sin skole i en Paris-forstad af en 18-årig formodet islamist.

Det skete, efter at den franske lærer havde vist sine elever en karikaturtegning af profeten Muhammed i en undervisningstime om ytringsfrihed. Den 18-årige blev skudt og dræbt af politiet.

Drabet på den 47-årige Paty har rystet Frankrig og skabt fornyet fokus på angrebet på Charlie Hebdo for fem år siden. Ved angrebet på det satiriske magasin i 2015 blev 12 personer dræbt.

Paty bliver onsdag aften æret ved en national mindehøjtidelighed på Sorbonne Universitetet i Paris. Præsident Emmanuel Macron vil her posthumt tildele den dræbte lærer Frankrigs højeste civile æresbevisning, Æreslegionen.

Over 230 mennesker er blevet dræbt i Frankrig ved en serie af islamistiske terrorangreb i 2015 og 2016.