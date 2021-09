Fransk abortdrama vinder hovedpris i Venedig

Det er den franske instruktør Audrey Diwan, som har instrueret filmen.

Den handler om en ung studerende, der kæmper med en uønsket graviditet i en tid, hvor abort stadig er ulovlig i Frankrig.

For at hun kan fortsætte med sine studier, er hun desperat efter at få en abort.

- Jeg ville føre publikum på en rejse ind under huden på denne unge kvinde. Under optagelserne tænkte jeg hele tiden: Vi skal ikke se på Anne. Vi skal være Anne, sagde Diwan, da hun modtog prisen ifølge filmmagasinet Ekko.

Vinderen af Guldløven blev valgt af en jury med instruktøren Bong Joon-ho i spidsen. Han har blandt andet instrueret den sydkoreanske film "Parasite", der vandt prisen for bedste film ved Oscar-uddelingen i 2020.

Sidste år gik hovedprisen i Venedig til filmen "Nomadland", der i år blandt andet kunne hive den eftertragtede Oscar-statuette for Bedste Film hjem.

I Venedig er Juryens pris gået til den italienske instruktør Paolo Sorrentino for "The Hand of God" og er angiveligt instruktørens hidtil mest personlige film.

Filmfestivalen, har været i gang siden 1. september og når sin afslutning lørdag aften.

Festival er en del af La Biennale di Venezia, og den blev afholdt første gang i 1932 og er dermed verdens ældste internationale filmfestival.