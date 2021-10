Frankrigs sidste ledsager af befrielsen er død - 101 år gammel

Den sidste overlevende franske frihedskæmper til at modtage landets højeste udmærkelse for tapperhed for sine handlinger under Anden Verdenskrig er død.

Hubert Germain døde i en alder af 101 år.

Ifølge præsident Emmanuel Macron var Germain den sidste overlevende af i alt 1038 personer, der af Frankrigs første præsident efter krigen, Charles de Gaulle, blev æret med befrielsesordenen - den såkaldte Ordre de la Libération - for deres kamp for uafhængighed under krigen.

Modtagere af ordenen har ret til titlen "Compagnon de la Libération" - ledsager af befrielsen på dansk.

- Det her er et vigtigt øjeblik i vores historie, sagde forsvarsminister Florence Parly tirsdag i en tale i parlamentet.

Også Emmanuel Macron hylder tirsdag Germain. Han kalder ham en person, der var med til at vinde Frankrigs frihed fra Nazityskland tilbage og genopbygge landet.

- Præsident Emmanuel Macron bøjer sig i respekt for det liv, denne frontfigur for et frit Frankrig har levet, lyder det i en meddelelse fra præsidentkontoret.

Hubert Germain blev i sin tid inspireret af den tale, som Charles de Gaulle gav fra BBC's studier i London den 18. juni 1940.

Her opfordrede de Gaulle franskmændene til at gøre modstand mod Nazityskland, der på det tidspunkt havde overløbet Frankrig efter en såkaldt "blitzkrieg" (lynkrig, red.).

Germain sluttede sig senere til Charles de Gaulle i London. Han kæmpede senere i Syrien, Libyen og Italien.

Hubert Germain var også involveret, da franske og amerikanske tropper, hvoraf de fleste kom fra Nordafrika, invaderede Provence den 15. august 1944.

Slaget var afgørende for tilbageerobringen af Frankrig, og det var første gang i årevis, at Hubert Germain igen kunne betræde sit hjemland.

Hubert Germain vil blive mindet ved en ceremoni ved Triumfbuen i Paris 11. november. Ceremonien vil blive ledet af præsident Macron.