Frankrigs parlament godkender vaccinekrav for sundhedspersonale

Det franske parlament har natten til mandag godkendt et lovforslag, der gør vacciner obligatoriske for sundhedsmedarbejdere og kræver, at de fleste medbringer et coronapas på offentlige steder.

Besøgende på museer, biografer og svømmehaller i Frankrig nægtes allerede adgang, hvis man ikke har et pas, der viser, at man er blevet vaccineret eller for nylig er blevet testet negativ for coronavirus.

Passet er også påkrævet ved koncerter og for at gå på natklub.

Fra begyndelsen af august er passet også nødvendigt for at komme ind på restauranter og barer, og hvis man skal ud på længere rejser med fly eller tog.

Lovforslaget udløber 15. november. Det mangler fortsat et grønt lys fra forfatningsdomstolen for at træde endeligt i kraft.

Forslaget har dog allerede ført til flere demonstrationer på tværs af landet.

Lørdag demonstrerede tusindvis af franskmænd i byer som Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Montpellier og Toulouse.

I Paris' bymidte skød politiet med tåregas, mens demonstranterne byggede barrikader i gaderne. Arrangørerne af lørdagens demonstrationer var den bevægelse, der kalder sig De Gule Veste.

Fra omkring 4000 nye smittede om dagen i begyndelsen af juli er de daglige smittetal i Frankrig steget til over 22.000 i sidste uge. Hospitalsindlæggelser er også steget.

Som mange andre lande i Europa kæmper Frankrig mod den mere smitsomme Delta-variant.

Myndighederne intensiverer bestræbelser for at få alle vaccineret og opsøger dem, der ikke har booket en tid til en vaccine.

Søndag havde 49,3 procent af Frankrigs 67 millioner indbyggere modtaget mindst et stik med en coronavaccine.