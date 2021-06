Frankrigs højrefløj lugter sejr ved regionalvalget

Partiets leder, Marine Le Pen, er ikke på valg, men hun har ført kampagne for sit parti op til valget til forsamlinger i 13 regioner.

Partiet ventes at få god opbakning.

Næsten 46 millioner vælgere i Frankrig er i gang med et regionalvalg, hvor meget af opmærksomheden samler sig om partiet National Samling på højrefløjen.

Meningsmålinger siger, at præsidentvalget om et år kan ende med et opgør mellem netop Le Pen og præsident Emmanuel Macron.

Et godt resultat ved søndagens valg kan hjælpe hende.

National Samling er særlig kendt for en skarpere kurs over for indvandrere i Frankrig end de øvrige partier. Samtidig er partiet EU-skeptisk.

Valglokalerne åbnede klokken 06.00 og lukker igen klokken 20.00.

Anden runde af valget holdes næste søndag den 27. juni i de kredse, hvor ingen får absolut flertal i første runde.

National Samling har i dag ikke kontrol med nogen af de 13 regioner. Men målingerne siger, at det kan vinde mindst én region, og det vil være en stor sejr.

- Det vil være stort for hende, og det vil give hende noget medvind i kampagnen op til præsidentvalget, hvis National Samling skulle vinde en region, siger Stephane Zumsteeg fra målingsinstituttet Ipsos.

Partiet har magten i en række byer, men at styre en hel region er noget helt andet. Så sidder man med budgetter på milliarder af euro til at drive skoler, transportsystemer og økonomisk udvikling.

Det vil i givet fald give Le Pen og National Samling noget af den legitimitet, hun søger, vurderer analytikere.

Der, hvor partiet har de bedste muligheder, er i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, hvor blandt andet Marseille, Saint-Tropez og Cannes ligger.

Imidlertid påpeger analytikere, at det altid er svært at forudsige resultatet af regionalvalg over to runder.

Det skyldes blandt andet, at de mere traditionelle partier ofte slår sig sammen og stemmer taktisk for at holde National Samling fra fadet.