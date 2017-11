Frankrigs Macron: Hele vores samfund er sygt af sexisme

Han understregede, at han vil "kæmpe for den indiskutable ligestilling af begge køn", og at det skal være "en meget vigtig sag" gennem hele embedsperioden.

- Hele vores samfund er sygt af sexisme, sagde præsidenten i en tale i Paris.

Macron skitserede flere emner, han vil prioritere.

Det er blandt andet at styrke ligestilling, sikre bedre hjælp til ofre for seksuelle overgreb og at håndhæve strenge straffe til gerningsmændene.

Samtidig har Macron opfordret til at indføre en seksuel lavalder på 15 år. Frankrig har slet ikke en lov om seksuel lavalder.

Over en kvart million kvinder har angiveligt været ofre for psykisk eller fysisk partnervold i Frankrig. Men det er færre end en ud af fem, som har klaget til myndighederne.

For at gøre det nemmere for kvinderne at indgive en anmeldelse, skal det være muligt at gøre det hjemmefra via nettet. Her kan de tale med ansatte på politistationer og få at vide, hvad de skal gøre.

I Frankrig er der som i mange andre lande kommet fokus på problemerne, efter at en lang række kvinders beskyldninger om chikane og overgreb fældede den tidligere Hollywood-mogul Harvey Weinstein.

Lørdag er desuden FN's Internationale dag for afskaffelsen af vold mod kvinder.

Macron indledte derfor sin tale med at holde et minuts stilhed til ære for de 123 kvinder, der blev dræbt af deres partner eller ekspartner i 2016.

- Frankrig skal ikke længere være et af de lande, hvor kvinder er bange, slog han fast.