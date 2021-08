Frankrig vil tilbyde ekstra vaccinestik til ældre og sårbare

Frankrig er klar til at tilbyde et ekstra stik med coronavaccine til ældre og sårbare allerede fra næste måned.

Det tredje vaccinestik skal være med til at bekæmpe særligt smitsomme coronavarianter - herunder Delta-varianten, der dominerer i mange lande.

Også Storbritannien har planer om at gå i gang med at uddele ekstra vaccinestik. Ifølge avisen The Telegraph vil færdigvaccinerede personer over 50 år fra september blive tilbudt et tredje stik i Storbritannien.

Mens flere lande er på vej mod at uddele ekstra stik, er der fortsat mange lande, der er væsentligt længere bagud i deres vaccineudrulning.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) opfordrer da også lande til at vente med at uddele ekstra stik, indtil der er bedre styr på udrulningen globalt.

- Jeg forstår bekymringen fra alle regeringer i forhold til at beskytte deres befolkning mod Delta-varianten. Men vi kan ikke acceptere, at lande, der allerede har brugt det meste af verdens vaccineforsyning, bruger endnu mere, mens verdens mest sårbare befolkning fortsat ikke er beskyttet.

- Vi bliver nødt til i stedet at fokusere på at få dem, som er mest udsatte og mest i risiko for et slemt sygdomsforløb og dødsfald, vaccineret med deres to skud, sagde WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.