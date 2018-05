Frankrig vil stoppe tendens til at følge USA i tykt og tyndt

Initiativet kommer i forlængelse af fransk fordømmelse af, at USA har trukket sig fra en atomaftale med Iran, og at franske virksomheder vil blive ramt økonomisk af amerikanske sanktioner.

Frankrig vil fremsætte et forslag for Europa-Kommissionen, der skal gøre det muligt for EU-landene at beskytte økonomiske interesser. Det siger Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire.

- Blandt de europæiske lande er der nu en erkendelse af, at vi ikke kan fortsætte i denne retning, hvor vi indordner os amerikanske beslutninger, siger Le Maire ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Frankrig "vil sammen med partnere" præsentere et forslag over for Europa-Kommissionen, fortæller han.

I et interview med radiostationen Europe-1 opfordrer den franske minister til, at europæerne ikke opfører sig som vasaller over for USA.

- Vil vi være vasaller, som adlyder de beslutninger, som træffes i USA, mens vi forsøger at klamre os til kanten af deres bukseben, eller vil vi sige, at vi har vores økonomiske interesser, spørger Le Maire retorisk.

Europa bør ikke acceptere, at USA er hele "verdens økonomiske politimand", mener finansministeren.

I Tyskland var tonen lidt blidere, da forbundskansler Angela Merkel berørte emnet under et besøg i Münster.

- Det er alvorligt, det må vi erkende. Men der er ikke grund til at stille spørgsmål ved hele det transatlantiske partnerskab, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet AP.

Hun erkender, at det kan være svært at fastholde den internationale atomaftale med Iran, hvis en stor økonomisk magt - som USA - ikke ønsker at deltage.

Iran mødes med Frankrig, Storbritannien og Tyskland i Bruxelles på tirsdag.