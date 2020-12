Frankrig vil støtte sine fiskere efter britisk aftale med EU

Franske fiskere vil blive tilbudt økonomisk hjælp fra staten, efter at EU og Storbritannien har indgået en handelsaftale, hvor fiskeri i britisk farvand var et af de store stridspunkter.

Detaljerne i ordningen kendes endnu ikke.

- Regeringen vil snart præsentere sin fuldstændige plan for at støtte franske fiskere, siger minister Annick Girardin.

Uenighed om adgangen til Storbritanniens fiskerige farvande var ifølge flere medier årsag til, at det torsdag trak ud med at få aftalen om det fremtidige handelsforhold mellem EU og Storbritannien på plads.

The Guardians korrespondent i Bruxelles skrev torsdag om de afsluttende samtaler, at de trak ud, fordi forhandlerne fra de to sider var helt nede i detaljer om makreller og andre fiskearter.

Storbritannien havde insisteret på, at det efter sit farvel til EU ville have fuld kontrol over fiskeriet i sine farvande, mens Danmark og EU's andre fiskerinationer ville have garantier for, at deres fiskeriflåder fortsat kunne hente fangster ud for de britiske kyster.

De to parter endte med at indgå et kompromis. Det indebærer, at europæiske fiskebåde i en overgangsperiode på fem og et halvt år gradvist afgiver 25 procent af deres nuværende kvoter.

Derefter skal der årligt forhandles om de mængder af fisk, som fartøjer fra EU må bringe med hjem fra britisk farvand.