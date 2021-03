Frankrig vil returnere Klimt-maleri som nazister stjal

Den franske kulturminister, Roselyne Bachelot, siger, at det drejer sig om maleriet "Rosenbuske under træerne", som for øjeblikket hænger på Musée d'Orsay i Paris.

Frankrig meddelte mandag, at det vil returnere et maleri af den østrigske kunstner Gustav Klimt, som blev stjålet af nazisterne, til de retmæssige ejere.

Bachelot offentliggjorde beslutningen ved et pressemøde mandag.

Maleriet er fra omkring 1905. Det er ligesom de fleste af Klimts landskaber malet i en sommerferie i enten 1904 eller 1905.

Familien, der ejede maleriet, får det tilbage mere end 80 år efter, at den blev tvunget til at sælge det, siger Bachelot.

Mesterværkets oprindelige ejer, Nora Stiasny, fra en kendt jødisk familie i Østrig, var nødt til at sælge maleriet for en slik for at overleve, efter at nazisterne annekterede Østrig i 1938, siger Bachelot.

Kunsthandleren, som købte det, var en nazisympatisør, der beholdt værket indtil sin død. Frankrig købte maleriet på en auktion til Musée d'Orsay i 1980 uden at kende dets historie.

Nora Stiasny blev deporteret til Polen i 1942 og døde samme år.

Den franske kulturminister gør det klart, at der med tilbageleveringen af værket vil blive skabt opmærksomhed omkring de forbrydelser, der blev begået mod familien Stiasny.

- Maleriet er et vidnesbyrd om de liv, som en forbrydelse har forsøgt at udslette og bortviske, siger Bachelot.