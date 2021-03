Frankrig vil kun give AstraZenecas vaccine til folk over 55

Forklaringen fra myndighederne i Paris lyder, at de blodpropper, der er registreret rundt i Europa efter injektioner med AstraZenecas vacciner, kun har ramt folk under 55 år.

De blodpropper, der har været tale om, fik Frankrig og en række europæiske lande til at suspendere det svensk-britiske selskabs vaccine mod covid-19. Også Danmark varslede en pause.

Frankrig har genoptaget vaccinationerne, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) torsdag fastslog, at man burde genoptage injektionerne. Det hed, at de ulemperne ved de få tilfælde af blodpropper, der er registreret, ikke står mål med de fordele, som vaccinen giver med langt færre døde med corona.

Frankrigs premierminister, Jean Castex, er selv 55 år. Han har fredag på live-tv ladet sig vaccinere for at vise regeringens tillid til AstraZenecas vaccine.

- Selv om jeg er en kylling, kunne jeg ikke mærke noget, siger han.

Men ikke alle lande føler sig sikre. Fredag meldte Finland sig som næste land, der vil suspendere brugen af AstraZeneca. Dermed slutter Finland sig til de øvrige nordiske lande, der opretholder suspensionen af vaccinen.

Den danske sundhedsstyrelse anbefalede indtil 5. marts, at vaccinen fra AstraZeneca kun blev givet til personer under 65 år. Det skete med henvisning til, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for virkningen hos folk på 65 år eller ældre.

Fra 5. marts blev vaccinen givet til alle aldersgrupper herhjemme. 11. marts besluttede Sundhedsstyrelsen at stille anvendelsen af AstraZeneca i bero på grund af mistanken om en forbindelse til blodpropper. Der ventes en ny vurdering torsdag i næste uge.