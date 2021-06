Frankrig vil afvikle militæroperation i Mali

- Vi vil foretage en reduktion på en organiseret måde, siger Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi vil have en dialog med vores afrikanske og europæiske partnere, siger præsidenten.

Han tilføjer, at Frankrig bevarer en specialstyrke bestående af flere hundrede soldater, som skal bekæmpe terror.

- Der er også en anden søjle, der handler om samarbejde, og den vil vi forstærke, siger Macron.

Præsidenten lover flere detaljer i slutningen af måneden, skriver nyhedsbureauet AFP.

For knap to uger siden sagde Macron, at han overvejede at trække franske styrker ud af Mali.

Det skete efter et kup, hvor Malis præsident, Bah N'Daw, og premierminister, Moctar Ouane, blev anholdt og tvunget til at træde tilbage af vicepræsident Assimi Goïta, der stod i spidsen for kuppet.

Macron gjorde det på det tidspunkt klart, at han ser klare tendenser til radikal islamisme i Mali.

- Hvis disse tendenser bliver stærkere, bliver de franske styrker trukket hjem, sagde den franske præsident i slutningen af maj til avisen Le Journal du Dimanche.

Frankrig har i dag omkring 5100 soldater fordelt på Mali og fire andre lande i Sahelregionen i Afrika - Burkina Faso, Niger, Tchad og Mauretanien.

I april besluttede den danske regering at sende et militært bidrag til den franskledede indsats for at stabilisere Sahel.

Regeringen fremsatte et forslag om at sende op mod 105 danske specialstyrker, kirurger og stabsofficerer til den europæiske specialstyrke i Mali, der har navnet Task Force Takuba.

Det danske bidrag skulle efter planen udsendes i 2022. Det er endnu uklart, om Frankrigs afvikling af sin operation vil ændre noget på de danske planer.

Siden konflikten i Mali eskalerede i 2012, har Danmark støttet de internationale militære indsatser i Mali og den bredere Sahelregion med blandt andet transportfly og specialoperationsstyrker.

Militante islamistiske grupper med forbindelser til al-Qaeda og Islamisk Stat har medvirket til at skabe en stor flygtningestrøm fra Mali.

Ifølge Udenrigsministeriet var Mali i 2020 det ottendestørste oprindelsesland for flygtninge og migranter til EU.