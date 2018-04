Frankrig udgiver rapport om kemisk angreb i Syrien

Lørdag formiddag har Frankrig udsendt en teknisk analyse, der baserer sig på åbne kilder og "pålidelige efterretninger", der viser, at det syriske regime stod bag et kemisk angreb i den syriske forstadsby Douma.

Den hidtil hemmeligholdte rapport er udsendt efter et koordineret angreb foretaget af Frankrig, Storbritannien og USA i Syrien natten til lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet skal ses som et modsvar på det kemiske angreb, som rapporten ifølge Frankrig dokumenterer.

På et pressemøde lørdag formiddag, siger den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, også at Frankrig har "solide efterretninger", der viser, regimet står bag angrebet.

De vestlige magter har siden sidste uges angreb i Douma, der har været oprørsgruppernes sidste bastion nær hovedstaden Damaskus, hævdet, at angrebet var kemisk og fører tilbage til det syriske regime.

Det har både det syriske regime og dets allierede Rusland nægtet.

Fredag lød det i stedet fra Rusland, at angrebet var iscenesat som et kemisk angreb af Storbritannien. En beskyldning som den britiske premierminister, Theresa May, kalder "grotesk".

Lørdag har Theresa May sagt på et pressemøde, at den britiske regering også føler sig "sikker på", at det syriske regime stod bag angrebet i Douma sidste lørdag.

Ifølge May peger efterretninger på, at beboere i Douma blev udsat for et angreb med klorgas.

Både Frankrig og Storbritannien har lørdag meddelt, at operationen i Syrien for nu er overstået.

Ifølge den franske udenrigsminister, er man klar til en ny aktion "hvis den røde linje" igen krydses af den syriske regering. Men Le Drian siger, at han tror "det syriske regime har forstået beskeden".