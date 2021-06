Frankrig tillader fertilitetsbehandling for enlige kvinder og lesbiske

Kunstig befrugtning er tilgængeligt for alle kvinder i Frankrigs nabolande som Storbritannien, Spanien og Belgien, men i Frankrig har spørgsmålet i årevis været knyttet til en mere bred debat om LGBT-rettigheder og kommercialisering af sundhedssektoren.

- Vi er her i dag for at stemme om en lov, der gælder frihed, lighed, solidaritet og værdighed, sagde Coralie Dubost, som er valgt til Nationalforsamling for regeringspartiet La Republique en Marche.

Loven indgår i en bred pakke om bioetik, som også medfører, at sæddonorer ikke længere kan være anonyme, men må acceptere at få afsløret deres identitet, hvis deres børn ønsker at kende den, når de er fyldt 18 år.

Lovpakken skulle gennem begge parlamentets kamre. Den blev vedtaget med 326 stemmer for og 115 imod.

I henhold til den hidtidige lovgivning så er IVF-behandling, hvor et æg kombineres med sæd uden for kroppen in vitro, kun tilladt for heteroseksuelle par, og kun hvis der er tale om fertilitetsproblemer eller sygdomstruende omstændigheder.

Lovændringerne afspejler, at det overvejende katolske Frankrig er blevet mere socialliberalt, siden homoseksuelle ægteskaber blev tilladt i 2013.

En meningsmåling foretaget af Ifop viser, at to tredjedele af de franske vælgere støtter lovændringerne.

Det konservativt dominerede Senat forsøgte at blokere for, at enlige kvinder og lesbiske kunne komme til at nyde godt af lovændringerne, men dette blev imødegået af underhuset, hvor præsident Emmanuels Macrons regeringsparti og dets allierede har flertallet.