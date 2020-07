Frankrig skifter indenrigsminister i regeringsrokade

Gérald Darmanin bliver ny indenrigsminister i stedet for Christophe Castaner.

Castaner har fået kritik fra venstrefløjen, efter at politiet har grebet hårdhændet ind mod demonstrationer mod racisme.

Men han har også gjort sig upopulær i politiets fagforeninger, som mener, at han ikke har bakket tilstrækkeligt op om ordensmagten. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Flere andre ministre fortsætter på deres poster, heriblandt Jean-Yves Le Drian, der beholder posten som udenrigsminister.

Bruno Le Maire fortsætter som finansminister.

Sundhedsminister Olivier Veran, der har stået i spidsen for den sundhedsmæssige del af indsatsen under coronakrisen, fortsætter ligeledes på posten.

Derudover har præsident Emmanuel Macron udpeget Éric Dupond-Moretti, der er en af landets mest kendte forsvarsadvokater, som ny justitsminister i stedet for Nicole Belloubet.

Den nye premierminister, Jean Castex, blev fredag udpeget som afløser for Édouard Philippe.

Philippe annoncerede sin fratrædelse, efter at han blev valgt til borgmester i Le Havre ved et lokalvalg for en uge siden.

Som led i udskiftningen på premierministerposten trådte hele den franske regering tilbage.

Jean Castex beskrives som arkitekten bag Frankrigs strategi for en genåbning efter måneders nedlukning under coronakrisen.