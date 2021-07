Frankrig skærper kontrol for at stoppe migrant-både til England

Mandag gik mindst 430 migranter i land i England efter at have krydset Den Engelske Kanal. Antallet er ifølge det britiske indenrigsministerium det højeste, som nogensinde er ankommet til England i løbet af en dag.

Det oplyser de to lande tirsdag i en fælles udtalelse.

Frankrig vil skærpe kontrollen med sine nordlige kyster i et forsøg på at forhindre både med illegale migranter i at sætte kurs mod England.

Frankrig vil fordoble antallet af politibetjente på sin nordlige kyst mellem byerne Boulogne og Dunkirk og omkring havnen i Dieppe.

Der vil også være skærpet overvågning fra luftpatruljer, som skal forsøge at stoppe små både med migranter, inden de begiver sig ud på den farefulde færd over kanalen. Droner vil også blive taget i brug.

Desuden vil de to lande forsøge at finde frem til de steder på kysten, hvorfra de fleste forsøg på at krydse kanalen bliver indledt.

Storbritannien vil yde et bidrag på 62,7 millioner euro til finansieringen af tiltagene, som også omfatter opførelse af flere opholdssteder til migranter i Frankrig.

Det er Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, blevet enig med sin britiske kollega, Priti Patel, om på et videomøde tirsdag.

I forvejen er den britiske regering i gang med at stramme reglerne for asylansøgere og migranter.

Indenrigsminister Priti Patel fremlagde for nylig et lovforslag i parlamentet, der indeholder stramninger over hele linjen.

Blandt andet skal det kunne straffes med op til fire års fængsel, hvis en migrant kommer illegalt til landet.

Myndighederne får ifølge forslaget også beføjelser til at afvise migrantbåde i britisk territorialfarvand og føre dem til havne i for eksempel Frankrig, hvis de er afsejlet derfra.

Hidtil i år er det lykkedes næsten 8000 migranter på 345 både at nå frem til kysten i England fra det europæiske fastland.

I 2020 ankom der ifølge regeringen rundt regnet 8500 migranter til Storbritannien via Den Engelske Kanal, som er en af verdens mest befærdede skibsruter.