Frankrig sender fly for at hente borgere i smitteramt by i Kina

Udenrigsministeriet i Danmark har tidligere oplyst, at man søger et samarbejde med blandt andet Frankrig for at få evakueret 13 danske borgere i Wuhan, der er centrum for smitte med den potentielt dødelige coronavirus.

Frankrigs vicetransportminister, Jean-Baptiste Djebarri, oplyser, at det første fly, der skal evakuere franske borgere i den kinesiske by Wuhan, letter onsdag.

Foreløbig er over 100 kinesere døde af den influenzalignende sygdom.

Ifølge Djebarri ventes de evakuerede at lande i Frankrig torsdag.

- Der vil være det første fly til hjemtagelse. Det tager afsted fra Paris i morgen, og det vil formentlig vende tilbage torsdag med folk, som ikke har nogen symptomer, siger han til fransk tv.

- Disse folk vil blive sat i karantæne. Og så vil der være et andet fly på en endnu ikke fastsat dato med folk, der har symptomer og kan være mulige smittebærere, som skal behandles i Paris.

Direktøren i det danske udenrigsministeriums Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, sagde mandag, at man havde været i kontakt med 13 danskere i Wuhan. Men der var endnu ikke fundet en plan for at få dem ud.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at få danskere ud. Det er desværre ikke så let, fordi området er lukket ned for at begrænse smittefaren.

- Kineserne vil ikke have nogen mennesker ud og ind af regionen. Derfor skal vi have lavet en model for, hvordan det alligevel kan lade sig gøre, om det så bliver med bus, tog eller fly, siger han.

Japan vil tirsdag sende fly til Wuhan for at hente japanske statsborgere hjem. Tyskland har også lignende planer.

Wuhan er en by med 11 millioner indbyggere i det centrale Kina. Det smittefarlige coronavirus menes at være opstået blandt dyr, der sælges på byens markeder. Den har derefter spredt sig til mennesker.

Den er i familie med den farlige Sars-virus, der også opstod blandt dyr i Kina i for 17 år siden. Den kostede over 800 mennesker livet. De fleste i Kina.