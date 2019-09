Frankrig rydder stor migrantlejr ved Dunkerque

Det skete, efter at en domstol havde fastslået, at en lejr på stedet både var sundhedsfarlig og et sikkerhedsproblem.

Myndighederne åbnede i december 2018 sportshallen for migrantfamilier, som manglede ly mod vinterkulden.

Siden blev der oprettet en stadigt voksende lejr på stedet, hvor omkring 800 migranter boede i telte omkring den stopfyldte idrætshal.

Omkring 170 personer - de fleste irakiske kurdere - havde fået pladser inde i hallen.

Politiaktionen begyndte tirsdag morgen. De første, som blev sendt væk, var unge mænd og teenagere, som rejste alene. Alle blev sat på busser og flyttet til modtagelsescentre, hvor de kan søge asyl.

Det aktuelle område har været et samlingssted for irakiske kurdere, og de seneste år har de franske myndigheder flere gange revet lejre ned.

Mange har søgt til området ved Dunkerque i håb om at få en mulighed for at komme til Storbritannien.

En domstol i byen Lille gav tidligere i denne måned ordre til lukning af en lokal idrætshal, efter klager fra lokale myndigheder og indbyggere, som henviste til vold, kriminalitet og uroligheder i lejren.

Frankrig og Storbritannien og andre EU-lande forsøger at udbygge et tættere samarbejde, der blandt andet skal forebygge opførelser af slumlejre, som det skete i den franske havneby Calais.

"Junglen" i Calais, hvor flygtninge og migranter samledes i håbet om at nå Storbritannien på den anden side af kanalen, blev ryddet i 2016. Forinden var det adskillige gange kommet til masseslagsmål mellem forskellige grupper af migranter.

Den franske ombudsmand, Jacques Toubon, har beskyldt myndighederne for at forsøge at gøre migranterne "usynlige" ved at rydde deres lejre regelmæssigt uden at give dem muligheder til at gøre noget andet end at søge til en ny lejr.

Præsident Emmanuel Macron har sagt, at asylsager skal håndteres hurtigt, når der er tale om flygtninge, mens såkaldte økonomiske migranter skal deporteres hurtigt.