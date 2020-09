Frankrig registrerer rekordmange nye coronasmittede på et døgn

Det hidtil højeste antal nye smittetilfælde lød på 10.561 i løbet af et døgn og blev noteret for blot fem dage siden.

At der bekræftes så mange nye smittetilfælde i Frankrig skyldes dels, at smittetallet generelt stiger både her og i andre dele af Europa.

Men en stor del af årsagen skal også findes i, at Frankrig nu tester mange flere end tidligere.

Regeringen har gjort det gratis at blive testet for coronasmitte, og det har resulteret i lange køer ved landets testcentre.

Det stigende antal bekræftede tilfælde fører nu til, at flere byer igen indfører forskellige tiltag for at begrænse smitten.

Senest lørdag vil der blive meldt ud om nye tiltag i storbyerne Lyon og Nice.

Også den sydfranske havneby Marseille kan regne med flere restriktioner som eksempelvis et skærpet forsamlingsforbud eller lukning af byens barer, "hvis situationen ikke bliver bedre", siger sundhedsminister Olivier Veran.

Tidligere på ugen blev der indført nye begrænsninger for, hvor mange mennesker der må samles i Marseille samt i Bordeaux i det vestlige Frankrig.

Veran udtrykker frygt for, at en stigning i smitten kan føre til, at Frankrigs hospitaler igen risikerer at blive overbelastede.

- Det er en kamp mod uret, siger han ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Vi må tage disse beslutninger på det rette tidspunkt. Ikke for tidligt, for de er restriktioner, men heller ikke for sent, siger han.

I det seneste døgn er 50 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde i Frankrig, viser torsdagens opgørelse fra det franske sundhedsministerium.

I alt er flere end 415.000 mennesker blevet testet positive for coronavirus i Frankrig, siden udbruddet nåede til Europa i begyndelsen af året.