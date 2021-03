Frankrig protesterer over fornærmelser fra Kina

Samtidig fremsatte Frankrig en protest mod Kinas beslutning om at sanktionere visse EU-embedsmænd.

Frankrig indkalder tirsdag Kinas ambassadør for at påtale "uacceptable" fornærmelser og trusler rettet mod franske parlamentsmedlemmer og en forsker.

Den kinesiske ambassadør i Paris, Lu Shaye, kritiseres af det franske udenrigsministerium for blandt andet erklæringer og tweets på det sociale medie Twitter fra Kina.

Den kinesiske ambassade advarede i sidste uge franske parlamentarikere mod at holde møder med politikere i Taiwan, når de om kort tid skal besøge landet.

Siden da har Kina været inde i en længere ordstrid på Twitter med Antoine Bondaz, en Kina-ekspert i Paris, som er tilknyttet tænketanken Stiftelsen for Strategisk Research.

Kina har blandt andet kaldt ham "en vanvittig hyæne".

- Der er fortsat en uacceptabel tone, og det overskrider grænsen, siger en talsmand for det franske udenrigsministerium.

- Lu forhindrer bedre relationer mellem Kina og Frankrig, siger talsmanden.

EU's medlemslande besluttede på et udenrigsministermøde mandag, at sanktionere Kina for brud på menneskerettighederne.

Det var de første nye sanktioner fra EU mod Kina i over 30 år. De sidste sanktioner var en våbenembargo efter Kinas reaktion på protesterne på Den Himmelske Freds Plads i 1989.

Denne gang handler sanktionerne om undertrykkelsen af det muslimske mindretal uighurerne i regionen Xinjiang.

Fire kinesere og en organisation skrives på en sanktionsliste på grund af overgreb mod mindretallet. De får blandt andet indrejseforbud i EU.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer har Kina sendt op imod en million uighurer i genopdragelseslejre.