Frankrig passerer 4000 døde i coronaudbrud

Dermed er det samlede dødstal oppe på 4032 i Frankrig.

Antallet af coronadødsfald i Frankrig er steget i de seneste dage med 292 søndag, 418 mandag og 499 tirsdag.

Og tallet er reelt højere, fordi Frankrig kun tæller de dødsfald med, der er blandt de coronapatienter, som er indlagt på landets hospitaler.

Myndighederne siger, at de snart også får indsamlet tallene fra landets plejehjem. Det ventes at medføre en stor stigning i de triste statistikker.

Antallet af personer, der er bekræftet smittet i Frankrig, er onsdag steget til 56.989. Det er en stigning på ni procent. Dagen inden steg antallet af bekræftede smittetilfælde med 17 procent.

Det meddeler Jerome Salomon, der er direktør for den franske sundhedsstyrelse.

Lidt over 6000 mennesker er alvorligt syge og har brug for en respirator til at hjælpe dem med at trække vejret, tilføjer han. Det er en stigning på otte procent i forhold til dagen inden.

Foruden Frankrig har også Italien, Spanien og USA over 4000 coronadøde.

Kina har officielt meldt om i alt 3316 dødsfald som følge af coronavirus. Men i en rapport fra amerikanske efterretningstjenester fremgår det, at dødstallet reelt er langt højere. Men at de kinesiske myndigheder skjuler antallet, skriver nyhedsmediet Bloomberg onsdag.