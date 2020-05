Frankrig passerer 25.000 døde med coronavirus

Det oplyser sundhedsministeriet i Paris.

En symbolsk afstemning i parlamentet gik ikke regeringens vej. Her stemte senatet med 89 stemmer mod 81 for at afvise regeringens plan om en gradvis åbning af Frankrig. 174 undlod at stemme.

Regeringen blev angrebet fra både venstre- og højrefløjen for ikke at råde over nok testmaterialer.

Frankrig har sammen med Italien, Spanien og Storbritannien været de hårdest ramte lande i Europa af pandemien.

Men coronasmitten er på retur, efter at landet har været lukket ned i seks uger

Antallet af indlagte coronasyge på de franske intensivafdelinger falder fra 3810 søndag til 3696 mandag. Det er et fald 26. dag i træk.

9. april lå 7200 mennesker og kæmpede for livet på de særlige hospitalsafdelinger.

Premierminister Édouard Philippe forsvarer regeringens plan for en gradvis åbning af det franske samfund.

Den betyder, at butikker vil genåbne. Men det samme gælder ikke restauranter og caféer. Nogle skolebørn vil få lov til at vende tilbage til skolen.

Regeringen har ændret opfattelse, når det gælder mundbind. Nu vil det fra 11. maj blive obligatorisk at bruge mundbind på busser, tog og metro.