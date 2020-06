Frankrig og Tyskland styrker WHO efter USA's brud

Tyskland vil bidrage med et rekordbeløb på over en halv milliard euro (over 3,7 milliarder kroner) til finansieringen af FN-organisationen i år.

Frankrig og Tyskland har givet udtryk for politisk og økonomisk støtte til Verdenssundhedsorganisationen WHO efter USA brød med FN-organet, som det finder "Kina-orienteret".

- WHO får al den politiske og økonomiske støtte, som det har brug for, siger den øverste leder for FN-organet, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

USA, som har været WHO's største økonomiske bidragyder, har suspenderet pengestrømmen til organisationen, som ifølge præsident Donald Trump har fremmet Kinas "falske informationer" om coronapandemien.

USA bidrog med over 400 millioner dollar i 2019 (omkring 2,7 milliarder kroner).

Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, siger, at 500 millioner er "det højeste beløb, som vi nogensinde har givet til WHO".

- Vi har brug for et stærkt, transparent og pålideligt WHO i dag mere end nogensinde før, siger han.

Frankrig siger, at det giver 90 millioner euro til et WHO-forskningscenter i Lyon samt et yderligere bidrag på 50 millioner euro. De i alt 140 millioner euro svarer til godt en milliard kroner.

Over 9,44 millioner mennesker er blevet bekræftet smitte med coronavirus på globalt plan, og ifølge en Reuters-optælling torsdag er antallet af døde med coronavirus 481.672.

Ifølge Trump har WHO begået en række fejl og reageret for sent i forløbet omkring coronavirusset, som gjorde pandemien værre.

Donald Trump beskylder også WHO for at have fortiet vigtige oplysninger og rost Kina uforholdsmæssigt meget.

WHO's regionale direktør for Europa, Hans Kluge, siger torsdag, at antallet af infektioner er taget til i EU, efter at der åbnes mere og mere for samfundene og økonomierne.

- For første gang har vi i Europa set en stigning i det ugentlige tal for registrerede Covid-19 tilfælde siden genåbningerne begyndte, siger Kluge.

WHO har i Europa i alt 53 medlemslande.