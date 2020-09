Frankrig og Storbritannien registrerer rekordmange smittede

I alt er 16.096 personer testet positive for coronavirus over de seneste 24 timer i Frankrig.

Det er en markant stigning fra 13.072 nye smittede døgnet forinden.

Det er fjerde gang på otte dage, at antallet af nye smittetilfælde slår rekord i Frankrig.

Torsdag har de franske myndigheder ligeledes meddelt, at landet har det højeste antal indlagte med coronavirus i to måneder.

Der er i alt 6000 patienter indlagt med corona i Frankrig, hvoraf mere end 1000 er indlagt på intensiv.

Det fornyede pres på landets hospitaler har fået de franske myndigheder til onsdag at annoncere nye restriktioner for at begrænse smittespredningen. Det gælder især i storbyerne.

I Storbritannien er i alt 6634 personer det seneste døgn testet positive for coronavirus.

Den britiske rekord afspejler delvist, at virusset for alvor har fået tag i Storbritannien igen. Men det er også et udtryk for, at briterne tester langt flere nu end under den første bølge i foråret.

Regering i Storbritannien vurderer, at knap 10.000 mennesker bliver smittet med coronavirus om dagen. Det sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, tidligere torsdag.

Det skal ses i forhold til, at myndighederne vurderede, at omkring 100.000 blev smittet dagligt i foråret.

- Da det var værst, vurderede vi, at over 100.000 blev smittet om dagen, men vi fandt kun omkring 6000 af dem, sagde han i et interview på Sky News.

- Nu vurderer vi, at under 10.000 bliver smittet om dagen. Det er for højt, men det er stadig meget lavere end i foråret.

De danske myndigheder har torsdag sat Storbritannien på listen over lande, hvor smitten nu spredes så hurtigt, at det vil udgøre en risiko at rejse dertil.

Også i Spanien går det igen den forkerte vej. Antallet af daglige dødsfald med coronavirus steget til det højeste niveau siden begyndelsen af maj.

Fra onsdag til torsdag blev der registreret 84 coronarelaterede dødsfald. Det er dog fortsat langt under den rekord, der blev sat i slutningen af marts, på knap 900 daglige dødsfald.

Spanien er det land i Europa, der med over 700.000 bekræftede smittetilfælde har registreret flest coronasmittede, siden pandemiens begyndelse.

Dernæst kommer Frankrig med over 536.000 smittede, og Storbritannien med over 418.000 smittede.

Der bor omkring 66 millioner mennesker i både Frankrig og Storbritannien. Spanien har en befolkning på knap 47 millioner.