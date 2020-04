Frankrig nærmer sig Spanien i antal coronadøde

Dermed er antallet af dødsfald relateret til coronasmitte oppe på 21.340 i Frankrig, siden udbruddet begyndte. Landet har kun nogle få hundrede coronadødsfald færre end Spanien, der indtil videre har meldt om 21.717 ofre.

Frankrig har det fjerdehøjeste antal coronadødsfald i verden, kun overgået af USA, Italien og Spanien.

Antallet af indlagte på landets hospitaler er faldet med 365, så der nu er 29.741 indlagte patienter med coronasmitte. Det er ottende dag i træk, at det tal falder.

Antallet af indlagte toppede den 13. april, hvor der var lidt over 32.000 coronasmittede på de franske hospitaler, meddeler sundhedsministeriet.

Af de indlagte er der 5218 alvorligt syge patienter på en intensivafdeling. Det er 215 færre end dagen inden.

Presset på intensivafdelingerne toppede for to uger siden, den 8. april, da der var 7148 patienter indlagt her. Siden da er antallet faldet dag for dag.

Chefen for den franske sundhedsstyrelse, Jerome Salomon, siger, at selv om der er lyspunkter i tallene, er udbredelsen af coronavirus i Frankrig "fortsat høj, og vi må respektere begrænsningerne".

Frankrig har været lukket ned siden den 17. marts i et forsøg på at begrænse spredningen af coronavirus.

Præsident Emmanuel Macron meddelte i sidste uge, at denne nedlukning kan lempes fra 11. maj. Men regeringen har endnu ikke fremlagt en konkret plan for det.