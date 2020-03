Frankrig melder om 112 nye corona-dødsfald på et døgn

I alt er 14.459 mennesker bekræftet smittet i Frankrig. Af dem er 6172 indlagt på et hospital og 1525 er i kritisk tilstand.

- Vi bevæger os hastigt i retning af en generaliseret epidemi i hele landet, lyder det i en meddelelse fra sundhedsministeriet.

Af de patienter, der er hårdest ramt, er omkring halvdelen mennesker under 60 år, oplyser ministeriet.

Tirsdag indførte myndighederne udgangsforbud. Det betyder, at enhver, der begiver sig udenfor sit hjem, skal have en skriftlig erklæring hvor der står, hvad ens ærinde er.

Har man ikke det, risikerer man en bøde på 135 euro eller 1000 kroner.

Politiet vil indsætte helikoptere og droner for at sikre, at folk bliver inden døre, siger kilder i politiet lørdag til det franske nyhedsbureau AFP.

En helikopter hang lørdag i luften over en park i Paris for at holde øje med, at udgangsforbuddet overholdes.