Frankrig lukker seks moskéer og opløser islamisk forlag

Frankrig er i fuld gang med at lukke seks moskéer og opløse flere organisationer, der mistænkes for at producere islamistisk propaganda.

Det oplyser indenrigsminister Gérald Darmanin tirsdag.

Franske myndigheder har siden november sidste år undersøgt en tredjedel af i alt 89 særlige steder for religionsdyrkelse, der af landets efterretningsvæsen bliver mistænkt for at være "radikaliserende miljøer".