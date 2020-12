For den britiske regering skal en handelsaftale med EU afspejle regeringens vigtigste prioritet: At kongeriget "tager kontrollen tilbage". Det sagde en talsmand for premierminister Boris Johnson fredag, mens Frankrig omvendt begyndte at true med veto, hvis ikke aftalen var god nok.

Frankrig lufter veto i slutspil med briter

Efter at EU-diplomater i sjælden optimisme torsdag havde sagt, at de håbede på en aftale inden weekenden, gik den franske europaminister fredag ind i et radiostudie og proklamerede:

Frankrig smed fredag ekstra pres på de i forvejen tungt belastede EU-forhandlere, som dag og nat forsøger at nå til enighed med Storbritannien om en handelsaftale. Det er blot fire uger til fristen for en aftale udløber.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her