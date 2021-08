Frankrig lover euro og vacciner til Libanon

Udtalelsen kommer, et år efter at uregelmæssigt opbevaret gødning på havnen i Beirut eksploderede i en af de største, ikke-atomare eksplosioner i verdenshistorien.

Målet for donorkonferencen er at indsamle mere end 350 millioner euro til Libanon.

Ud over pengene fortæller Emmanuel Macron, at Frankrig vil donere 500.000 vacciner mod covid-19 til landet.

Libanon er fortsat i dyb krise efter eksplosionen, der dræbte over 200 mennesker, lagde store dele af Beiruts havn øde og udløste store skader i det meste af byen.

Vrede over eksplosionen fik Libanons regering til at gå af i 2020. Der er endnu ikke dannet en ny, og det har medvirket til, at landet er ramt af en dyb økonomisk krise.

Emmanuel Macron siger ifølge Reuters i sin tale på donorkonferencen, at landet ikke skal forvente en blankocheck, at prioriteten for landet må være at danne en regering samt at de libanesiske politikere skylder deres befolkning sandheden om, hvordan eksplosionen skete.

Tirsdag udgav ngo'en Human Rights Watch sin rapport om, hvad der skete. Den konkluderede, at der var sket kriminelt store svigt hos landets myndigheder.

Ifølge Human Rights Watch' rapport begyndte svigtet allerede, da et moldovisk fragtskib ankom med en last af ammoniumnitrat i 2013. Den blev fejlregistreret for at omgå reglerne, så det kunne blive aflastet.

Efterfølgende blev lasten opbevaret - vel vidende risikoen - ved siden af brandbare materialer i seks år. Det på trods af at toldmyndighederne allerede i 2014 blev advaret. Uden at handle.

Også hæren samt Libanons sikkerhedsmyndigheder blev advaret og havde ansvar for at gøre noget, uden at det skete.

Libanon selv iværksatte efter eksplosionen en undersøgelse. Men den har været langstrakt og mangelfuld.