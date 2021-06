Frankrig i offensiv mod ny virusvariant

Solen skinner over Frankrig, et af verdens mest populære turistlande, og her i den første sommermåned har myndighederne indledt en ny offensiv, der for alvor skal slå covid-19-smitten i gulvet.

I forgangne weekend lå der omkring 3000 patienter med covid-19 på franske intensivafdelinger. Det var det laveste antal siden januar.

Nedlukningen får æren for, at det indtil videre er lykkes at få bugt med den britiske coronavariant, som efter nye retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kaldes Alfa.

For to uger siden åbnede caféer og restauranter igen for første gang i syv måneder.

Men alt er ikke godt. Myndighederne frygter den indiske variant.

Den er i øjeblikket udbredt i Storbritannien og kaldes af WHO for Delta.

Den franske turistindustri havde sat næsen op efter at få mange britiske turister på besøg her i den tidlige sommer. Men Frankrig ændrede fra mandag den 31. maj indrejsereglerne for briter og ikke-EU-borgere, der vil til Frankrig fra Storbritannien.

De skal have et strengt nødvendigt ærinde i Frankrig. Ellers kommer de ikke ind.

Avisen The Guardian skrev tirsdag, at vaccineeksperter opfordrer premierminister Boris Johnsons regering i London til at få mere fart på udrulningen af vacciner.

Samtidig bør en planlagt lempelse af de britiske restriktioner den 21. juni udskydes.

Delta-varianten menes ifølge The Guardian at være mere smitsom end de andre varianter, der har været i landet.

Delta menes også at have en vis modstandskraft over for vaccinerede, specielt hvis man kun er vaccineret én gang.

Fra mandag ændrede Frankrig også sit vaccineprogram.

Nu kan alle franskmænd blive vaccineret. Hidtil har det kun været borgere over 50 eller yngre med kroniske sygdomme.

En af de franskmænd, der efter ændringen har fået et stik, er Emmanuel Macron, Frankrigs 43-årige præsident.

Macron meddeler, at han selv og Brigitte, hans 68-årige kone, nu er blevet vaccineret.

- Som Brigitte og jeg, som 25 millioner franskmænd. Lad os blive vaccineret. For at beskytte os selv, for at beskytte vore kære, skriver han på Twitter.

Macron blev i øvrigt smittet med covid-19 i december.

Frankrig har haft problemer med at få befolkningen vaccineret. Ifølge nyhedsbureauet AFP har 25,4 millioner fået første stik.

Det er 38 procent af befolkningen på 67 millioner.

Myndighederne har forsøgt at få flere til at blive vaccineret, men dele af befolkningen har været tøvende. Der har været skepsis.

Nu begynder billedet imidlertid at rykke sig.

I februar viste en meningsmåling fra instituttet Cevipol, at 48 procent af befolkningen har planer om at lade sig vaccinere. I begyndelsen af maj sagde en ny måling, at det nu er 65 procent.

Næste lempelse sker den 9. juni, når caféer og restauranter får lov til at servere indendørs.

Det landsomfattende udgangsforbud, der begynder klokken 21.00, rykkes samtidig til klokken 23.00.

Indtil nu er omkring 110.000 franskmænd med covid-19 døde under pandemien.