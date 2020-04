Frankrig holder corona-lukket fire uger endnu

Frankrig forlænger nedlukningen frem til 11. maj i et forsøg på at begrænse spredningen af coronasmitte.

- Epidemien begynder at stilne af. Resultaterne er der. Takket være jeres bestræbelser har vi hver dag gjort fremskridt, siger Macron i talen.

Caféer og restauranter vil fortsat holde lukket, siger præsidenten.

Franskmændene har i de seneste fire uger levet under nedlukning, hvor de har fået besked på at blive hjemme og kun gå ud for at købe mad, gå på arbejde, gå til læge eller få motion på egen hånd.

Macron siger, at disse tiltag fortsat gælder.

Han siger også, at Frankrig ikke var "tilstrækkeligt forberedt" på, at coronaepidemien ramte landet.

- Vi vil alle drage alle konsekvenserne, siger præsidenten.

Han understreger i sin tale, at der er sket fremskridt i kampen mod coronavirusset, men at kampen ikke er vundet endnu.

- Vi vil sejre, men vi kommer stadig til at skulle leve med virusset i adskillige måneder endnu.

Macron påpeger, at coronaepidemien er "begyndt at stabiliseres" i Frankrig.

Kort inden, at Macron indledte sin tv-transmitterede tale, meddelte franske sundhedsmyndigheder, at der er registreret 574 coronadødsfald i det seneste døgn.

Det tal har ligget nogenlunde stabilt i de seneste dage. Knap 15.000 mennesker er ifølge de officielle tal døde som følge af coronaudbruddet i Frankrig. Det er det fjerdehøjeste coronadødstal i verden.

Antallet af alvorligt syge patienter, der er indlagt på intensivafdelinger rundt om i Frankrig, er for femte dag i træk faldet en smule.

Hospitalerne har været under stort pres og er blevet nødt til at overføre patienter fra de hospitaler, der er mest belastet, og til andre dele af landet.

Også landets plejehjem har været hårdt ramt med et stort antal coronadødsfald til følge.