Frankrig har ulovligt brugt droner til at sikre coronalockdown

Frankrigs datatilsyn kritiserer det franske indenrigsministerium for ulovlig brug af droner i kampen for at begrænse coronasmitten.

Myndighederne i Frankrig har i nogle tilfælde brugt droner til at kontrollere, at befolkningen har overholdt de restriktioner, som er indført for at begrænse coronapandemien.

CNIL oplyser, at der i Frankrig på nuværende tidspunkt ikke findes nogle love, der tillader ministeriet at bruge kameraer, som kan tage billeder, hvor personer kan identificeres.