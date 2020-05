Frankrig har mere end halveret antallet af intensivpatienter

Antallet af intensivpatienter er afgørende for et lands sundhedssystems evne til at følge med presset under coronakrisen.

Det franske sundhedsministerium oplyser torsdag, at antallet af patienter på hospitalernes intensivafdelinger er faldet til under 3000 for første gang siden den 25. marts. Mere præcist lyder antallet på 2961.

Det er mere end en halvering, i forhold til da udbruddet var på sit værste stadie. Her var 7148 patienter 8. april indlagt på en intensivafdeling.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er torsdag steget med 178 i Frankrig. Det samlede antal dødsfald lyder dermed på 25.987.

Frankrig er kun overgået af USA, Storbritannien, Italien og Spanien på listen over lande med flest coronadødsfald.

Den franske regering er dog begyndt at forberede sig på en gradvis genåbning af samfundet, der vil blive indledt mandag den 11. maj.

I næsten to måneder har det franske samfund været lukket ned. Det har kun været tilladt at gå udenfor for at handle, for at løbe nødvendige ærinder, for at motionere kortvarigt og for at tage på arbejde.

Alle ture uden for huset skal noteres i en særlig blanket, der skal kunne gives til politiet, hvis det forlanger det.

Fra mandag vil det ikke længere være tilfældet. Til gengæld må man kun rejse længere end 100 kilometer væk fra sit hjem, hvis det er yderst nødvendigt. Det oplyser indenrigsminister Christophe Castaner.