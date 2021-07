Frankrig giver Google milliardbøde i sag om mediers ophavsret

Techgiganten får bøden for ikke at forhandle "i god tro" med medieselskaber om brugen af deres indhold under EU's regler for ophavsret.

Det er en af de største bøder, som myndigheden nogensinde har givet til et selskab for ikke at følge reglerne. Det oplyser myndighedschef Isabella De Silva.

Konkurrencemyndigheden beordrer videre Google til at give medierne et tilbud om betaling for platformens nuværende brug af deres indhold. Ellers risikerer techgiganten ekstra bøder på op mod 900.000 euro - cirka 6,7 millioner kroner - om dagen.

Striden handler om, at Google har vist artikler, billeder og videoer, som er produceret af medier, når platformen viser søgeresultater, uden at give en tilstrækkelig kompensation til de medier for indholdet.

Google er "meget skuffet" over afgørelsen, siger en talsperson.

- Vi har handlet i god tro under hele forhandlingsperioden. Denne bøde reflekterer ikke vores indsats eller realiteten af vores brug af nyhedsindhold på vores platform.

- Denne beslutning handler primært om forhandlinger, som fandt sted mellem maj og september 2020. Siden da har vi fortsat med at arbejde med udgivere og nyhedsmedier for at finde fælles fodfæste, siger talspersonen.

I april 2020 beordrede den franske konkurrencemyndighed Google til at forhandle "i god tro" med medierne, efter at techselskabet havde afvist at følge en ny EU-lov om digital ophavsret.

I september klagede nyhedsmedier til konkurrencemyndigheden over Google. Ifølge nyhedsmedierne ville Google ikke rykke sig på spørgsmålet.

Google mener, at dens søgefunktion får millioner af mennesker til at klikke sig ind på nyhedsmediernes hjemmeside til gavn for medierne.

Men medierne kræver del af de mange millioner, som Google tjener på reklamer, der dukker op, når folk søger efter nyheder.

Google meddelte i november, at det havde indgået aftaler med enkelte aviser og magasiner, herunder Le Monde og Le Figaro.