Frankrig fraråder håndtryk på grund af coronavirus

De franske myndigheder anbefaler fredag, at folk undlader at udveksle håndtryk. Det skal mindske risikoen for spredning af coronavirus.

Frankrig vil også lukke adskillige skoler i området Oise nord for Paris, når en skoleferie slutter i weekenden. Det sker på baggrund af rapporter om nye smittetilfælde i en region nord for Paris.