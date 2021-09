Frankrig fordobler antallet af vacciner til fattige lande

- Det er uretfærdigt, at vaccinen kommer til andre kontinenter så sent. Vi skal arbejde hårdere og hurtigere. Frankrig lover at fordoble antallet af doser, vi giver, siger Macron i videoen.

Global Citizen er en organisation, der øger bevidstheden om de store trusler, der særligt rammer fattige såsom klimaforandringer, mangel på vacciner eller hungersnød.

Lørdag blev der foruden Paris arrangeret koncerter i New York og Lagos.

Arrangementet indsamler penge, men det ses også som en måde at skabe opmærksomhed på forud for næste måneds klimamøde COP26.

Frankrig er ikke det eneste land, der vil fordoble sine vaccinedonationer. USA meddelte onsdag, at det ville fordoble bidraget til fattigere lande, hvilket bringer USA op på en samlet donation på 1,1 milliard vaccinedoser.

USA's præsident, Joe Biden, beskrev i den forbindelse pandemien som en krise, der kræver en koordineret indsats for at bekæmpe. Han sagde også, at lande med høj indkomst skal levere i overensstemmelse med landets ambitioner.

Denne uge har statsminister Mette Frederiksen (S) også øget det danske vaccinebidrag fra tre millioner til seks millioner vaccinedoser gennem det internationale vaccinesamarbejde, Covax.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's chef, Tedros Ghebreyesus, har gentagne gange fordømt den massive ulighed i vacciner mellem rige og fattige lande.